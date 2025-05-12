Розпочалася акція протесту польських перевізників: рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обмежено

https://racurs.ua/ua/n206252-polyaky-znovu-perekryly-ruh-vantajivok-u-yagodyni-protestuut-tam-proty-diy-brusselya.html

Ракурс

12 травня о 16.00 розпочалася акція протесту польських перевізників. Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» обмежено.

З 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин», — повідомили в ДПСУ. Вантажні транспортні засоби будуть пропускатися з періодичністю один автомобіль на годину на в’їзд та один — на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців.

Протест — це маніфест проти Брюсселя та його всемогутності, проти втрати суверенітету, яку ми переживаємо у сфері транспорту. Ми виступаємо проти інтересів брюссельської та київської олігархії, ми хочемо повернути собі контроль над польською державою, — так пояснюють причини акції протестувальники в одному з дописів Комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту.

Зазначимо, що Люблінський окружний суд 8 травня за позовом влади Дорогуська забороняв протестувальникам блокувати кордон. Рішення оскаржив член проросійської партії «Конфедерація» Рафал Меклер. Постанову Окружного суду Любліна, який знімає заборону блокувати кордон, опублікував польський «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту».

Jesteśmy już w Dorohusku. Granica stoi. pic.twitter.com/2MRQm2IzzN

— Rafał Mekler (@MeklerRafal) May 12, 2025

У своїх соцмережах Рафал Меклер опублікував фото перекритої дороги й написав, що «кордон стоїть». Меклер зазначив, що на протест прийшли представники профспілки вугільної шахти «Богданка».