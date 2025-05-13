На Київщині звільнили директорку школи, яка на роботі розмовляла російською мовою

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У Київській області звільнили директорку школи, яка на роботі розмовляла російською мовою.

Як наголосила освітній омбудсмен Надія Лещик, це порушення українського законодавства, оскільки мовою освітнього процесу є державна, українська.

За її словами, скарги на директорку школи подали батьки учнів. Вони повідомили, що жінка послуговується російською під час спілкування зі школярами, вчителями та батьками, а також під час заходів у школі.

Батьки, серед яких зокрема військовослужбовці, повідомили, що директорка закладу під час виконання посадових обов’язків використовує російську мову. На численні зауваження щодо необхідності використання державної мови не реагує, аргументуючи тим, що їй так зручно спілкуватися, — повідомила Лещик.

На підтвердження своїх слів батьки надали відео.

Згідно із законодавством, директори шкіл повинні вільно володіти державною мовою — це передбачено у Законі «Про освіту». Тож офіс освітнього омбудсмена надіслав лист до засновника школи, аби перевірили, чи посадовиця відповідає цим вимогам.

У відповідь в управлінні освіти зазначили, що у 2021 році, коли школа перейшла у їхнє підпорядкування, директорці рекомендували подати документи, які б засвідчили її рівень володіння українською мовою. Однак станом на квітень 2025 року вона досі не подала жодного сертифіката.