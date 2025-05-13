Ліквідовано наркоосередки у 15 областях. Фото: НПУ

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Національна поліція заявила про ліквідацію наркоосередків у 15 регіонах України.

Правоохоронці провели одну із наймасштабніших спецоперацій, внаслідок якої викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та розповсюджували по всій Україні психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон. Осередки зловмисників діяли у Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій Київській областях та в Києві. Про це Національна поліція 13 травня повідомила у Facebook.

З’ясувалося, що фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини. Щомісячно ділки виготовляли понад 700 кг наркотиків, які продавали в різних областях.

За цінами «чорного» ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн. у ході спецоперацій було ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів. Затримано 66 осіб.

Правоохоронці вилучили 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону, 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну та 12 тонн прекурсорів.

Нагадаємо, в серпні минулого року в Україні спалили понад 1 тонну контрабандного героїну. Ці наркотики, які прямували з Пакистану транзитом через Україну до Європейського Союзу, були вилучені ще в січні 2021 року внаслідок багатоходової спецоперації.