ЗСУ показали відео ліквідації російського Су-25 з ПЗРК «Ігла»

ЗСУ показали відео ліквідації російського Су-25. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206283-zsu-pokazaly-video-likvidaciyi-rosiyskogo-su-25-z-pzrk-igla.html

Ракурс

Боєць ЗСУ зумів збити російський Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

Влучно відпрацював по повітряній цілі військовослужбовець 58-ї бригади з позивним Таліб. Раніше цей боєць вже «приземлив» чотири літаки і два ударні БпЛА типу «Шахед». Про це 13 травня у Telegramповідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», але дату та місце збиття Су-25 не назвало.

Це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» воїн 58-ї бригади на псевдо «Таліб» вполював російський Су-25, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Су-25 — це радянський штурмовик, створений для підтримки наземних військ безпосередньо на полі бою. У військах його називають «літаючим танком», бо його броньована кабіна захищає пілота від обстрілів із землі. Цей штурмовик озброєний некерованими та керованими авіабомбами, ракетами класу «повітря-земля» та гарматою калібром 30-мм.

У російсько-українській війни Су-25 є основним штурмовиком окупантів на фронті. Однак такі літаки регулярно збиваються українськими військовими не лише засобами ППО, але й з переносних зенітно-ракетних комплексів.

Нагадаємо, 13 травня українська воєнна розвідка вперше офіційно показала використання зенітної ракети 5В28 від ЗРК С-200. Експерти стверджують, що з цієї системи були збиті російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який 19 квітня був збитий на абсолютно рекордній дальності у 308 км.