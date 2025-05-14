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Ракурс
Рашисти посилили свої фортифікації на ТОТ півдня України, фото: «Андрющенко Time»

Росіяни оновили «лінію Суровікіна» від Маріуполя до Бердянська (ВІДЕО)

14 тра 2025, 13:33
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Росіяни оновили так звану «лінію суровікіна» (комплекс укріплень).

Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росіяни обновили «лінію суровікіна» від Маріуполя до Бердянська, додавши нових «зубів дракона» в кількості та облаштував окремі пункти базування — спостереження (?) на певній відстані, — розповів він.

За словами Андрющенка, тепер вся дорога в Крим на цій ділянці (по який йде масове перекидання військової сили) перебуває під тотальним контролем.

Як раз це про мирні перемовини безумовно, — додав він.

Джерело: Ракурс


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