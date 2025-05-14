У чоловіка, який влаштував стрілянину у готелі в Святошинському районі, вилучили зброю, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n206297-strilyanynu-u-goteli-v-kyievi-vlashtuvav-netverezyy-meshkanec-zakladu-policiya-foto.html

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Стрілянину в одному з готелів Святошинського району Києва сьогодні, 14 травня, вранці влаштував нетверезий мешканець закладу.

Тепер йому загрожу до семи років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомлення про стрільбу у готелі надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07.30. Поліцейські, які прибули на місце події, затримали чоловіка.

Стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці, — розповіли у поліції.

Зброю у стрілка вилучили, її буде скеровано для проведення експертизи. Наразі із затриманим працюють слідчі.