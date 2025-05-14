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У чоловіка, який влаштував стрілянину у готелі в Святошинському районі, вилучили зброю, фото: Національна поліція

Стрілянину у готелі в Києві влаштував нетверезий мешканець закладу — поліція (ФОТО)

14 тра 2025, 14:21
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Стрілянину в одному з готелів Святошинського району Києва сьогодні, 14 травня, вранці влаштував нетверезий мешканець закладу.

Тепер йому загрожу до семи років ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомлення про стрільбу у готелі надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07.30. Поліцейські, які прибули на місце події, затримали чоловіка.

Стрілком виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який близько тижня тому приїхав до столиці по роботі та поселився до готелю. Перебуваючи в нетверезому стані у номері, чоловік здійснив декілька пострілів з вогнепальної зброї, після чого його затримали правоохоронці, — розповіли у поліції.

Зброю у стрілка вилучили, її буде скеровано для проведення експертизи. Наразі із затриманим працюють слідчі.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Слідство триває, — зазначили в поліції.

У чоловіка, який влаштував стрілянину у готелі в Святошинському районі, вилучили зброю, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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