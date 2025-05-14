Екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Фото:

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Ракурс

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського не затримували в Іспанії.

Адвокат Руслан Волинець заперечив його затримання про яке раніше заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Хоча екс-посадовець дійсно зараз перебуває в Іспанії. Про за адвокат 14 травня повідомив у Facebook.

Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення, — йдеться у повідомленні.

Захисник також назвав «штучним» розшук, у якого Гладковсього оголосили ще в 2024 році. Бо, за словами адвоката, захист завчасно повідомив правоохоронцям та суду про його місцеперебування з точною адресою проживання та засобами звʼязку.

Як відомо, у жовтні 2019 року екс-заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Згодом обвинувальний акт у справі було направлено до ВАКС для розгляду по суті. У листопаді 2023 року Гладковський втік з України. У квітні 2024 року його оголосили в розшук.

Нагадаємо, 14 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура поінформувала, що в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Заявлялося, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого до України.