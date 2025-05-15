Володимир Зеленський (у центрі), фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n206326-rosiya-rozpochala-nastupalni-diyi-na-vsih-dilyankah-frontu-zelenskyy.html

Ракурс

Російські загарбники розпочали й продовжують свої наступальні дії на кількох напрямках фронту вже продовж кількох місяців.

Основним напрямком наразі є Сумський. Про це сьогодні, 15 травня, під час прес-конференції в Анкарі розповів президент України Володимир Зеленський.

Головним напрямком був саме Сумський. Там дійсно було зосереджено 67 тис. військ. Ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. І тому вони працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись, — розповів Зеленський. — Тобто вони хочуть робити цей наступ, він нам зрозумілий.

Зеленський додав, що українські військові перебувають в умовах постійного російського наступу вже кілька місяців.