Окупанти атакували Куп'янськ та Херсон. Фото:

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Армія росії обстріляла комунальників у Харківській області.

У п’ятницю, 16 травня, близько 8.00 окупанти вдарили FPV-дроном по співробітниках комунальної служби у Куп’янську. Загинула 55-річна жінка. Ще четверо чоловіків 58, 49, 40 і 53 років внаслідок атаки отримали поранення. Трьох довелося госпіталізувати. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також через ворожу атаки був пошкоджений службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

А в Херсоні під ворожий обстріл потрапили соціальній працівники Херсонської міської військової адміністрації. Росіяни атакували їх, коли вони завантажували гуманітарну допомогу для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності. Було пошкоджене службове авто, а водій отримав поранення.

Також росіяни атакували залізничний вокзал у Херсоні. Як поінформували в «Укрзалізниці», Внаслідок атаки була пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та понівечені робочі місця працівників. Один з вагонів поїзда також несуттєво зазнав пошкоджень. Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, 16 травня російські безпілотники атакували Одесу, що призвело до руйнувань приватних будинків, господарчих споруд та гаража з автомобілями. Попередньо відомо про трьох постраждалих, яких довелося госпіталізувати.