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Мерц, Туск, Макрон і Стармер поговорять з Трампом перед його дзвінком путіну
Мерц, Туск, Макрон і Стармер поговорять з Трампом перед його дзвінком путінуhttps://racurs.ua/ua/n206403-merc-tusk-makron-i-starmer-pogovoryat-z-trampom-pered-yogo-dzvinkom-putinu.htmlРакурс
Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом США Трампом перед його телефонною розмовою з владіміром путіним.
Про це заявив канцлер ФРН Мерц, цитує Reuters. Він зазначив, що обговорював це питання з держсекретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані. Також він «довго розмовляв» із Волоидмиром Зеленським.
Раніше Трамп анонсував телефонні дзвінки з Путіним, Зеленським та членами НАТО для обговорення завершення війни в Україні.
Президент США повідомив, що спочатку проведе телефонну розмову з путіним у понеділок о 10.00 ранку (за американським часом).
За його словами, темами обговорення стануть зупинення «кривавої бійні», а також торгівля. Після цього Трамп планує переговорити із Зеленським, а далі — з ним же та членами НАТО.
Трамп висловив сподівання, що день буде продуктивним, відбудеться припинення вогню, і війна завершиться.
У Римі 18 травня Зеленський зустрівся із Рубіо та віце-президентом США Джей Ді Венсом.