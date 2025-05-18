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Мерц, Туск, Макрон і Стармер поговорять з Трампом перед його дзвінком путіну

Мерц, Туск, Макрон і Стармер поговорять з Трампом перед його дзвінком путіну

18 тра 2025, 19:34
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Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом США Трампом перед його телефонною розмовою з владіміром путіним.

Про це заявив канцлер ФРН Мерц, цитує Reuters. Він зазначив, що обговорював це питання з держсекретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані. Також він «довго розмовляв» із Волоидмиром Зеленським.

Раніше Трамп анонсував телефонні дзвінки з Путіним, Зеленським та членами НАТО для обговорення завершення війни в Україні.

Президент США повідомив, що спочатку проведе телефонну розмову з путіним у понеділок о 10.00 ранку (за американським часом).

За його словами, темами обговорення стануть зупинення «кривавої бійні», а також торгівля. Після цього Трамп планує переговорити із Зеленським, а далі — з ним же та членами НАТО.

Трамп висловив сподівання, що день буде продуктивним, відбудеться припинення вогню, і війна завершиться.

У Римі 18 травня Зеленський зустрівся із Рубіо та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Джерело: Ракурс


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