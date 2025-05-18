Мерц, Туск, Макрон і Стармер поговорять з Трампом перед його дзвінком путіну

https://racurs.ua/ua/n206403-merc-tusk-makron-i-starmer-pogovoryat-z-trampom-pered-yogo-dzvinkom-putinu.html

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Лідери Німеччини, Великої Британії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом США Трампом перед його телефонною розмовою з владіміром путіним.

Про це заявив канцлер ФРН Мерц, цитує Reuters. Він зазначив, що обговорював це питання з держсекретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані. Також він «довго розмовляв» із Волоидмиром Зеленським.

Раніше Трамп анонсував телефонні дзвінки з Путіним, Зеленським та членами НАТО для обговорення завершення війни в Україні.