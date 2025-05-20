Джордже Сіміон, фото: NewsInfo.Ru

https://racurs.ua/ua/n206456-vybory-v-rumuniyi-ultrapravyy-kandydat-simion-prosyt-sud-skasuvaty-rezultaty.html

Ракурс

Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон, який нещодавно програв другий тур президентських виборів у цій країні, звернувся до Конституційного суду Румунії з проханням скасування їх результатів.

Про це Сіміон сьогодні, 20 травня, повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

Я офіційно прошу Конституційний суд анулювати президентські вибори в Румунії (травень 2025 року). З тих самих причин, з яких були скасовані грудневі вибори: зовнішнє втручання з боку державних та недержавних суб'єктів, — наголосив він. — Цього разу доведено доказами! Ані Франція, ані Молдова, ані будь-хто інший не має права втручатися у вибори іншої держави.

Він закликав всіх румунів також звертатися до Конституційного суду з проханням «скасувати цей фарс».

Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги! — вважає Сіміон.

Другий тер президентських виборів у Румунії відбувся 18 травня. Переміг чинний мер Бухареста, проєвропейський політик Нікушор Дан.