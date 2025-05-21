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Ракурс
У справі про крадіжку землі на 2 млрд грн з ФРН екстрадували ексглаву геокадастру Київщини

У справі про крадіжку землі на 2 млрд грн з ФРН екстрадували ексглаву геокадастру Київщини

21 тра 2025, 19:50
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В Україну з Німеччини екстрадували колишню очільницю Головного управління Держгеокадастру в Київській області Людмилу Приходько, яка фігурує у справі про незаконне заволодіння державної землі поблизу столиці на майже 2 млрд грн.

Як повідомляє НАБУ, з березня 2024 року підозрювана перебувала в міжнародному розшуку. Цьогоріч у березні її затримали в Німеччині.

Згодом німецька влада схвалила екстрадицію експосадовиці до України.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

Джерело: Ракурс


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