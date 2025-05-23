СБУ затримала «крота» фсб у провідному військовому інституті України

https://racurs.ua/ua/n206519-sbu-zatrymala-krota-fsb-u-providnomu-viyskovomu-instytuti-ukrayiny.html

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Служба безпеки України затримала курсанта провідного військового інституту України, який виявився агентом ФСБ рф.

За дорученням ворога фігурант мав скоригувати ракетний удар по об'єктах навчального закладу, де проходив навчання.

Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.

Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об'єктів з прив’язкою до місцевості.

Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ «звіти», в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об'єктах.

Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на рф та затримали на території вишу.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли шукав «легких заробітків» на Телеграм-каналах.

Утім, замість грошей від рашистів агент отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за сприяння керівництва військового інституту та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.