Кароль Навроцький, імовірно, вжив снюс просто посеред дебатів із Рафалом Тшасковським

https://racurs.ua/ua/n206552-kandydat-u-prezydenty-polschi-zaprosyv-svogo-vizavi-zdaty-test-na-narkotyky-pislya-togo-yak-vjyv.html

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Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький запросив свого візаві Рафала Тшасковського здати тест на наркотики.

Після пʼятничних дебатів, на яких підтриманий партією «Право і справедливістю» кандидат зробив дивний рух, його керівник штабу Павел Шефернакер пояснив, що насправді Навроцький вжив снюс.

Я дуже радий, що це викликало суспільний інтерес. Завтра я б хотів запросити Рафала Тшасковського та його колег на аналізи на наявність речовин у наших організмах. Ми можемо перевірити, чи є в наших організмах наркотики, — відзначив Навроцький.

Снюс — це вид бездимного тютюнового виробу, який використовується як альтернатива курінню. Він представляє собою подрібнений, зволожений тютюн, який розміщується під верхньою губою та десною, де він поступово вивільняє нікотин.

Другий тур виборів президента у Польщі відбудеться наступної неділі, 1 червня.