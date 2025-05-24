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Коли Трамп написав про завершення обміну «1 000 на 1 000», він ще навіть не розпочався
Коли Трамп написав про завершення обміну «1 000 на 1 000», він ще навіть не розпочавсяhttps://racurs.ua/ua/n206553-koly-tramp-napysav-pro-zavershennya-obminu-1-000-na-1-000-vin-sche-navit-ne-rozpochavsya.htmlРакурс
Коли Дональд Трамп, президент США, написав про завершення обміну «1 000 на 1 000», він ще навіть не розпочався.
Про це повідомляє Politico.
У п’ятницю, 23 травня, додому з полону повернулися 390 українців — 270 військових і 120 цивільних. Ще 307 оборонців повернули в суботу, третю частину обміну очікують у неділю.
Київ тримав процес у суворій таємниці з міркувань безпеки першої партії військовополонених.
І тут у Вашингтоні прокинувся Трамп, — пише видання.
Щойно завершено великий обмін полоненими між росією та Україною. Він набуде чинності незабаром. Вітаю обидві сторони із цією домовленістю. Це може призвести до чогось великого? — написав президент США у соцмережі 23 травня.
Насправді ж на момент його допису перший етап обміну ще навіть не розпочався, каже анонімний український чиновник.
[Трамп] хотів першим повідомити цю новину. На щастя, [його поспішний допис] не вплинув на перебіг подій. Але ми зазвичай не публікуємо інформацію про обміни в процесі, бо ніколи не знаєш, чого очікувати від росіян. Наші хлопці були надто близько до ворога, — додає джерело.