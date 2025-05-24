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Ракурс
Тема України стала однією з центральних на дебатах кандидатів у президенти Польщі

Тема України стала однією з центральних на дебатах кандидатів у президенти Польщі

24 тра 2025, 20:57
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Тема України стала однією з центральних на дебатах кандидатів у президенти Польщі.

І Рафал Тшасковський, і Кароль Навроцький підтримали військову допомогу Україні. Втім останній виступив проти вступу України в НАТО і розкритикував «аграрні домовленості».

Як президент, я зроблю все, щоб підтримати Україну у військовому плані", — сказав Навроцький, але додав, що не дозволить Польщі стати вторинним ринком для українських товарів.

Тшасковський розкритикував його за «мову, яка грає на руку путіну». «Ми маємо бути жорсткими з українцями, захищати польські інтереси… але допомагати Україні, бо путін має зламати всі свої зуби в Україні й більше ні на кого не нападати, — заявив він.

Крім того, Навроцький втрапив у скандал під час дебатів — у прямому етері він вжив снюс. Його команда пояснила, що чоловік це зробив «аби не заснути під час тирад Тшасковського».

Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня.

Джерело: Ракурс


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