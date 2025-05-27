Єврокомісія розпочала розслідування щодо чотирьох порноплатформ

Європейська комісія у вівторок оголосила, що розслідуватиме чотири порноплатформи — Pornhub, Stripchat, XNXX та XVideos — відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Комісія заявила, що розслідування DSA будуть зосереджені на відсутності ефективного захисту неповнолітніх на чотирьох порноплатформах, особливо щодо відсутності систем перевірки віку.

Усі платформи використовують перевірку віку одним кліком на своїх сторінках входу, що, на нашу думку, не відповідає Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), — сказав представник Комісії.

Комісія ретельніше вивчить, чи відповідають ці чотири порноплатформи правилам ЄС щодо забезпечення безпеки неповнолітніх в Інтернеті. Порноплатформи також можуть наразі не дотримуватися заходів оцінки ризиків та їх пом’якшення, які захищають психічне та фізичне благополуччя дітей на цих платформах, йдеться у заяві виконавчого органу ЄС.

Комісія заявила, що поглиблене розслідування буде проведено «в пріоритетному порядку».

Комісія також координує дії з країнами ЄС для захисту дітей на невеликих порноплатформах з кількістю користувачів щомісяця в ЄС менше 45 мільйонів. Комісія заявила, що має намір завершити розробку загальноєвропейського інструменту перевірки віку до кінця наступного року.

Pornhub, Stripchat та XVideos раніше були визначені як так звані дуже великі онлайн-платформи (VLOP) у червні та грудні 2024 року, після чого Комісія розпочала провадження проти цих платформ. У тій самій заяві у вівторок Комісія повідомила, що порнографічний веб-сайт Stripchat, що базується на Кіпрі, більше не буде визначено як VLOP.