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Patriot успішно збиває балістику рф, попри те, що ракети тепер можуть відхилятися від траєкторії

Patriot успішно збиває балістику рф, попри те, що ракети тепер можуть відхилятися від траєкторії

27 тра 2025, 19:33
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Patriot успішно збиває балістичні ракети рф, попри те, що вони тепер можуть відхилятися від своєї траєкторії. Один з останніх показників — 6 з 9 ракет.

Про це «Бабелю» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети і точку зустрічі його ракети з балістикою. Зараз російські балістичні ракети під час польоту вниз можуть коливатись вліво-вправо — це ускладнює роботу Patriot.

Крім того, російська балістика може випускати до шести хибних пасток, які відволікають ППО. Це не нова технологія, її використовують близько року, і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет.

рф модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М», повідомив раніше речник Повітряних сил ЗСУ.

Ідеться про застосування радіолокаційних пасток — ракета може їх відстрілювати під час наближення до цілі. Через це системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

Джерело: Ракурс


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