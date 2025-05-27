Patriot успішно збиває балістику рф, попри те, що ракети тепер можуть відхилятися від траєкторії

https://racurs.ua/ua/n206625-patriot-uspishno-zbyvaie-balistyku-rf-popry-te-scho-rakety-teper-mojut-vidhylyatysya-vid.html

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Patriot успішно збиває балістичні ракети рф, попри те, що вони тепер можуть відхилятися від своєї траєкторії. Один з останніх показників — 6 з 9 ракет.

Про це «Бабелю» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Patriot автоматично розраховує траєкторію польоту ракети і точку зустрічі його ракети з балістикою. Зараз російські балістичні ракети під час польоту вниз можуть коливатись вліво-вправо — це ускладнює роботу Patriot.

Крім того, російська балістика може випускати до шести хибних пасток, які відволікають ППО. Це не нова технологія, її використовують близько року, і вона не робить Patriot безсилими перед таким типом ракет.