Зеленський: Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох

https://racurs.ua/ua/n206635-zelenskyy-my-gotovi-do-formatu-tramp-putin-ya-i-my-gotovi-do-formatu-tramp-putin.html

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Україна готова до будь-яких форматів переговорів.

Ми готові до формату Трамп-Путін-я, і ми готові до формату Трамп-Путін, Трамп-Зеленський і потім втрьох, — сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з медіа 27 травня.

Для подальших переговорів між Україною, Росією та США розглядається кілька майданчиків. Крім Стамбула, також як варіант Швейцарія і Ватикан. Напередодні спецпредставник президента США з питань України Келлог допустив, що наступна зустріч може пройти у Женеві (Швейцарія).

Зеленський вважає, що «економічне відчуття від санкцій у „рускіх“ буде» з початку літа 2026-го року. Також він очікує нових санкцій від США і припустив, що затримка з цим була прогнозована «через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ».

рф планує виробляти 300−350 дронів на добу. Нині, за словами Зеленського, росія готується до виробництва і вони отримали завдання мати 500 на добу.

США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з територій, де зараз перебуває, вважає Зеленський. Київ також б не хотів, щоб Вашингтон виходив із переговорного процесу.