Окупанти вдарили балістикою по фермі. Фото: ОВА

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Ракурс

Ракетний удар по Миколаївщині 29 травня завдала російська армія.

Окупанти обстріляли з балістичного озброєння фермерське господарство в Горохівській громаді. Було поранено четверо працівників підприємства. Про це очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім 29 травня повідомив у Telegram.

Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді, — йдеться у повідомленні.

Кім поінформував, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню. Інші перебувають у важкому стані, а за їх життя борються медики.

Нагадаємо, російські окупанти вже не вперше обстрілюють фермерські господарства в Україні. Так, 28 квітня росіяни спрямували 12 БпЛА типу «Шахед» на велике аграрне підприємство у Харківській області. Тоді окупанти знищили будівлю телятника, адміністративну будівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше 100 корів.

А 29 березня загарбники з території російської федерації з артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Внаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми.