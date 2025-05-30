Кабмін дозволив бронювати від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств. Фото:

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В Україні дозволили бронювати від мобілізації 100% працівників критично важливих підприємств.

У п’ятницю, 30 травня, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Міністерства економіки. Ці зміни стосуються кадрів на критично важливих підприємствах й розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни. Про це повідомила прес-служба уряду.

Зміни, зокрема, полягають у тому, що дозволено бронювання 100% військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, установах та організаціях, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Особливі умови Кабмін запровадив для підприємств, які охороняють об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії — наразі не є обов’язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої зарплати по підприємству не менше 20 тис. грн. Також для них скасували вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн.

Заступник глави Мінекономіки Віталій Кіндратов розповів, що це рішення «дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни».

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації інформувало, що тепер до загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.