Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку

Михайло Драпатий, фото: «Бабель»

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Ракурс

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку після здійсненого рашистами сьогодні, 1 червня, удару по полігону, в результаті якого загинули 12 українських військових з навчального батальйону.

Про це Драпатий повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, — зазначив Драпатаий. — Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни.

Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність, — додав він.

За словами Драпатого, поведінка бійців має значення, але головна відповідальність — завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки:

Кругова порука та безкарність — отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо.

Він наголосив на необхідності змінювати ставлення до служби та визнавати помилки.

Без особистої відповідальності — немає розвитку. Без розвитку — немає перемоги, — наголошує Драпатий. — Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, — живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, — вмирає зсередини.

Він також повідомив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.