Російська армія скинула три авіабомби на Костянтинівку. Фото: прокуратура

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Ракурс

Російська армія завдала ударів по Костянтинівці Донецької області.

У неділю, 11 червня, о 21.35 окупанти скинули 3 бомби ФАБ-250 з модулем УМПК. В зоні ураження опинилася житлова забудова. Внаслідок обстрілу загинула 60-річна жінка, а ще четверо цивільних були поранені. Постраждали чоловіки 33, 83 років та 73 і 78-річні жінки. Про це Донецька обласна прокуратура 2 червня повідомила у Telegram.

У постраждалих діагностували мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, осколкові поранення, множинні гематоми, переломи й опіки. Стан трьох потерпілих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Російське бомбардування пошкодило 26 приватних домогосподарств, лінії електромережі, газогін, автотранспорт.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 2 червня російські окупанти атакували Харків безпілотниками та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста. Постраждали шестеро людей, серед них — дитина. Також є пошкодження будівель.