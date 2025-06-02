рф намагається вербувати українців для шпигунства. Фото:

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Російські спецслужби активізували вербування українців для шпигунства в країнах ЄС.

Насамперед спецслужби країни-агресора намагаються завербувати громадян України з тимчасово окупованих територій, які опинилися в уразливому становищі на території Європейського Союзу. Про це 2 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Telegram.

Зазначається, що біженцям росіяни пропонують гроші за ведення спостереження за об'єктами критичної інфраструктури, збір інформації та інші дії на користь Москви. У ГУР наголосили, що така діяльність є частиною гібридної війни, яку рф веде не лише проти України, а й проти всієї Європи.

Українська воєнна розвідка закликала українців бути пильними та у разі спроб встановлення контакту з боку підозрілих осіб негайно повідомляти про це правоохоронцям тих країн, де вони перебувають.

Нагадаємо, у травні в Німеччині на Швейцарії правоохоронці затримали трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на замовлення спецслужб рф. Слідство вважає, що вони повинні були влаштувати підпали та вибухи. На момент затримання фігуранти почали проводити тестові етапи запланованої диверсії.