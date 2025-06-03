Знищені на аеродромах російські бомбардувальники запустили по Україні понад дві тисячі ракет, - Ігнат

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З літаків, які були пошкоджені чи знищені під час спецоперації СБУ «Павутина» росіяни з початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні понад дві тисячі ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю УП.

Зокрема, з літаків запустили 2 437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 від початку повномасштабного вторгнення. З них наші оборонці неба збили 1916 ракет.

Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість — приблизно 500 — долетіли до цілей або не були збиті, — зазначив Ігнат.

Також росіяни запустили по Україні понад 400 ракет Х-22, Х-32.

У Повітряних силах не фіксували однозначних сигналів про підготовку росії до імовірної «відповіді» на українську операцію «Павутина», сказав Ігнат.

Він пояснив: варто розділяти авіацію, яка працює безпосередньо на фронті (її робота не припиняється) та авіацію, яка працює на тактичну глибину.

Речник ПС наголосив, що «у будь-якому разі зрозуміло, що росія має засоби».

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За його словами, нині готуються відповідні екіпажі в різних локаціях на території країни, будуть введені нові підрозділи.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року стало чорним днем російської авіації. 117 FPV-дронів Служби безпеки України, керовані 117 пілотами, атакували 4 російські стратегічні аеродроми. Відповідно до повідомлень СБУ, 41 літак противника зазнав різного ступеня пошкоджень (наразі немає підтверджень цієї цифри з незалежних джерел чи сервісів супутникових знімків). За даними СБУ, 13 з них згоріли.