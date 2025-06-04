Російська армія вночі запустила по Україні 95 дронів. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор рф здійснила масовану дронову атаку по Україні.

У ніч на 4 червня противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із чотирьох напрямків у росії та з мису Чауда в окупованому Криму. Основні напрямки повітряного удару були Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина. Про це Повітряні сили ЗСУ 4 червня повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наразі відомо, що українські захисники неба змогли знешкодити 61 ворожий БпЛА на сході, півдні та півночі країни. Вогневими засобами ураження були збиті 26 дронів, а 25 — локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях.

Зокрема, російські безпілотники масовано атакували Одесу та Одеський район. В Офісі генпрокурора поінформували, що ворог застосував понад 20 БпЛА.

Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств. Повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що в Нікополі внаслідок російських атаки понівечене комунальне підприємство. А в Томаківській громаді через ворожу атаку пошкоджений соціально-медичний заклад. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Нагадаємо, 4 травня російські загарбники вдарили по місту дев’ятьма БпЛА типу «Шахед» та двома ракетами, тип яких наразі встановлюють. Унаслідок численних ударів виникли масштабні пожежі у промзонах.