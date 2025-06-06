Масований нічний обстріл України був відповіддю на спецоперацію «Павутина». Фото:

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Масований нічний обстріл України був відповіддю Москви на спецоперацію «Павутина».

У Міністерстві оборони рф підтвердили, що завдали масованого удару по Україні й назвали атаку відповіддю на українську операцію «Павутина», під час якої Служба безпеки України атакувала російські військові аеродроми й знищили частину авіапарку стратегічної авіації країни-агресора. Про це повідомили в оборонному відомстві росії.

Сьогодні вночі у відповідь на терористичні акти київського режиму Збройними Силами рф завдано масованого удару, — заявили окупанти.

Цілями для ударів з повітря ворог назвав «конструкторські бюро, підприємства з виробництва та ремонту озброєння, цехи збирання БпЛА, центри підготовки льотного складу та склади ЗСУ».

Також росіяни похизувалися, що використали для обстрілу нібито високоточну далекобійну зброю повітряного, морського та наземного базування, а також ударні безпілотники.

Нагадаємо, вночі 6 червня російська армія запустила по Україні 452 засоби повітряного нападу: 407 ударних БпЛА типу Shahed і інших типів, а також 45 балістичних, крилатих та протирадіолокаційних ракет. Протиповітряна оборона знищила та локаційно втратила 406 цілей.

Внаслідок масованої російської атаки по Україні в ніч проти 6 червня поранення дістали десятки осіб. Їхня кількість ще може зрости, бо люди продовжують звертатися по допомогу.