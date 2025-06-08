Наслідки негоди у Києві, фото: Олександр Сазанович

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Ракурс

У Києві сьогодні, 8 червня, негода призвела до падіння дерев у різних районах. Також є пошкоджене майно та автомобілі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Голови РДА на звʼязку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди. Підключаємо районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС, — зазначив він.

Раніше сьогодні Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщини та в Києві — грозу з утримання до ночі 9 червня (І рівень небезпечності, жовтий).

За таких погодних умов рекомендується уникати перебування поблизу дерев, електроопор, рекламних щитів тощо.

Очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович у своєму Telegram-каналі повідомив, що на території району зафіксовані випадки падіння дерев на проїжджу частину за адресами:

вул. Щербаківського, 49, 53-А, 60-Б, 61;

вул. Стеценка, 2-А;

вул. Турчина, 11-А;

вул. Мрії, 18-А;

вул. Щербаківського, 59.

За останньою адресою тимчасово заблоковані тролейбусні маршрути.

Також за чисельними адресами сталось пошкодження електромереж та майна.

До ліквідації наслідків залучено комунальні служби.

Звертаюсь до мешканців з проханням бути максимально обережними, уникати перебування біля дерев, не паркувати авто під кронами та слідкувати за повідомленнями офіційних служб, — наголосив він.

У соцмережах з’явилися фото та відео наслідків негоди. Стверджується, що погодні умови у столиці змінилися за лічені хвилини.