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Наслідки негоди у Києві, фото: Олександр Сазанович
У Києві негода повалила дерева та пошкодила автівки (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206922-u-kyievi-negoda-povalyla-dereva-ta-poshkodyla-avtivky-foto-video.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 8 червня, негода призвела до падіння дерев у різних районах. Також є пошкоджене майно та автомобілі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Голови РДА на звʼязку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди. Підключаємо районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС, — зазначив він.
Раніше сьогодні Укргідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщини та в Києві — грозу з утримання до ночі 9 червня (І рівень небезпечності, жовтий).
За таких погодних умов рекомендується уникати перебування поблизу дерев, електроопор, рекламних щитів тощо.
Очільник Шевченківської РДА Олександр Сазанович у своєму Telegram-каналі повідомив, що на території району зафіксовані випадки падіння дерев на проїжджу частину за адресами:
- вул. Щербаківського, 49, 53-А, 60-Б, 61;
- вул. Стеценка, 2-А;
- вул. Турчина, 11-А;
- вул. Мрії, 18-А;
- вул. Щербаківського, 59.
За останньою адресою тимчасово заблоковані тролейбусні маршрути.
Також за чисельними адресами сталось пошкодження електромереж та майна.
До ліквідації наслідків залучено комунальні служби.
Звертаюсь до мешканців з проханням бути максимально обережними, уникати перебування біля дерев, не паркувати авто під кронами та слідкувати за повідомленнями офіційних служб, — наголосив він.
У соцмережах з’явилися фото та відео наслідків негоди. Стверджується, що погодні умови у столиці змінилися за лічені хвилини.