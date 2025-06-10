У Миколаєві суд відправив до СІЗО 18-річного хлопця, який готував підрив ТЦК

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У Миколаєві суд відправив до СІЗО 18-річного мешканця Київської області, підозрюваного у спробі вчинення теракту біля місцевоо ТЦК (військкомату).

Молода людина за грошову винагороду погодилася на пропозицію невстановленої особи вчиняти терористичні акти, у тому числі у південних регіонах України.

Після цього він прибув із Київської області до Херсона та Миколаєва, де у заздалегідь обумовлених місцях забрав саморобні вибухові пристрої. Того ж дня він перебував у центрі Миколаєва, фотографував будівлі та отримував інструкції телефоном від свого куратора.

Далі він встановив пристрій для дистанційного спостереження навпроти будівлі районного територіального центру комплектування (військкомату), розташованого у густонаселеній частині міста. Потім хлопець залишив сумки із вибуховими пристроями на ганку будівлі.

Пізніше на обидва пристрої надійшли дзвінки, які повинні були активувати вибух, проте з технічних причин детонація не відбулася. Того ж дня підозрюваного було затримано.