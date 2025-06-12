Встановлено 20 колаборантів на ТОТ Херсонщини, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n207011-20-uchasnykiv-zlochynnoyi-organizaciyi-kolaborantiv-katuvaly-ludey-na-hersonschyni-policiya.html

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Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції встановив 20 осіб з числа мешканців окупованої частини Херсонщини, які влаштувалися на роботу до незаконного правоохоронного органу, який нині має назву «отдєлєниє міністєрства внутрєніх дєл расійской фєдєраціі «Новотроицкое».

У складі цієї злочинної організації, на чолі із начальником та заступником начальника підрозділу, перебіжчики активно вислужувались кремлівським ляльководам. Про це повідомляє прес-служба Найполіції.

Тих, хто був проти нових законів колаборанти викрадали та піддавали страшним тортурам. Серед жертв кремлівських репресій — колишні правоохоронці, активісти, працівники освіти та органів державної влади, — розповіли у поліції.

Зазначається, що від діяльності зрадників страждали мешканці Новотроїцької селищної громади Геніченського району Херсонщини:

Зловмисники без вагань виконували будь-які примхи окупантів заради своєї нової кар'єри. Вони активно забезпечували функціонування карального відомства.

Зібрано доказову базу протиправної діяльності учасників угруповання, фігурантам заочно оголосили про підозру за:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу;

ч. 7 ст. 111−1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу;

ч. 2 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу;

ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.