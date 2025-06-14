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Ракурс
Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинула наукова еліта ядерної програми

Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинула наукова еліта ядерної програми

14 чер 2025, 16:45
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Внаслідок ударів, які Ізраїль завдав по Ірану, загинули лідер воєнізованої Революційної гвардії Ірану, керівник ракетної програми та двоє провідних вчених-ядерників.

Серед загиблих внаслідок ударів по Ірану — троє вищих військових керівників Ірану, один з яких керував усіма збройними силами, генерал Мохаммад Багері, один, який очолював воєнізовану Революційну гвардію Ірану, генерал Хоссейн Саламі, а ще один, який керував програмою балістичних ракет гвардії, генерал Амір Алі Хаджізаде. Також загинули двоє провідних вчених-ядерників. Ізраїль заявив, що вбив ще більше членів Корпусу вартових ісламської революції, — пише АР з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Як передає Sky News, загиблими вченими є вчений-ядерник Ферейдун Аббасі та фізик-теоретик доктор Мохаммед Мехді Тегранчі.

«Новинарня» нагадує, що генерали КВІР Саламі і Хаджізаде причетні до збиття цивільного літака «Міжнародних авіаліній України біля Тегерана 8 січня 2020 року. Тоді загинули всі 176 людей, які були на борту.

У перші години після ізраїльських ударів Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала трьох найвищих військових командирів Ірану:

  • начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері;
  • командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі;
  • командувача Хатем аль-Анбія Хатема-Гулама Алі Рашида;

Лідер Ірану Алі Хаменеї також підтвердив загибель кількох вчених-ядерників.

Джерело: Ракурс


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