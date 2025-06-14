США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет-«перехоплювачів», на які розраховувала Україна

https://racurs.ua/ua/n207068-ssha-peredaly-na-blyzkyy-shid-20-tysyach-raket-perehopluvachiv-na-yaki-rozrahovuvala-ukrayina.html

Ракурс

США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет-перехоплювачів, на які розраховувала Україна.

Про це 14 червня повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

За його словами, для України це рішення стало ударом, однак дало розуміння, що наближається ізраїльська операція проти Ірану.

Раніше в інтервʼю ABC News Зеленський казав, що «це була недорога та особлива технологія. Ми на них розраховували». Він додав, що ці ракети були критично важливими для боротьби з іранськими безпілотниками типу «шахед», якими росія щодня атакує українську інфраструктуру.

Зеленський також підтвердив переговори з Ізраїлем щодо поставок систем ППО.

Спочатку йшлося про індо-ізраїльські Barak 8. Пізніше домовлялися і про американські Patriot. Проте через напад ХАМАС, установки так і не надійшли.