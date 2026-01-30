Володимир Зеленський заявив про посилення протидронової ППО. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211792-zahyst-vid-droniv-zelenskyy-nazvav-mista-de-posylyat-ppo.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення протидронової протиповітряної оборони.

У п’ятницю, 30 січня, глава держави провів нарада, яка стосувалася для розвитку малої протидронової ППО. Цей компонент буде значно посилено в складі Повітряних сил ЗСУ. Також було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме саме за цей напрямок. Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, для команди Повітряних сил і Міністерства оборони поставлені ключові завдання. Зокрема, має посилитися захист від російських дронів у Херсоні, Нікополі, а також прикордонних громадах Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне «сафарі» проти людей.

Щодня — їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь, — наголосив президент.

Також поставлено масштабування протидії російським «шахедам» та іншим ударним дронам противника. Очікується збільшення оборонних рубежів та ліній захисту.

Третє завдання — кожне технічне чи управлінське рішення, яке спрацювало в одному підрозділі, має бути оперативно впроваджене в інших частинах Сил оборони.

Нагадаємо, 28 січня посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявив, що Україна отримає найближчим часом нові системи ППО IRIS-T, а раніше вже було відправлено дев’ять таких ЗРК. Також дипломат нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні два додаткові комплекси Patriot та продовжує постачання боєприпасів для систем ППО.