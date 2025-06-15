Дональд Трамп анонсував мир між Ізраїлем та Іраном. Фото:

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Президент США Дональд Трамп вважає, що незабаром Іран та Ізраїль домовляться про мир.

Американський лідер заявив, що Іран та Ізраїль «повинні укласти угоду». Трамп упевнений, що може досягти цього так само, як у випадку Індії та Пакистану — за допомогою торгівлі. Відповідний допис він зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбуваються багато телефонних розмов та зустрічей. Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють, — йдеться у повідомленні.

Також президент Сполучених Штатів перерахував інші конфлікти, які, за його словами, йому вдалось зупинити: між Косовом і Сербією, а також між Єгиптом і Ефіопією.

Свій допис Трамп завершив закликом «повернути Близькому Сходу велич» за аналогією з гаслом своєї передвиборчої кампанії.

Напередодні Іран заявив, що готовий припинити атаки — якщо це зробить Ізраїль.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об'єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

В Ірані також заявили, що подальші ядерні переговори зі Сполученими Штатами тепер «безглузді» після ударів Ізраїлю.