9 водіїв вже позбавили прав через порушення військового обліку цьогоріч

https://racurs.ua/ua/n207130-v-ukrayini-pochaly-tymchasovo-pozbavlyaty-vodiyskyh-prav-cherez-porushennya-viyskovogo-obliku.html

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Вже дев’ятьох водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині. Від початку 2025 року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

Щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку цьогоріч, повідомляє Opendatabot.

У січні 2025 року суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Водійські права відібрали, допоки чолвоіки не виконають вимоги ТЦК або ж якщо ця вимога не буде відкликана.

Варто зазначити, що усі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Від початку року в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

До типових порушень правил військового обліку в Україні входять: