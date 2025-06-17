Для нічної атаки росія застосувала 472 засоби повітряного нападу. Фото:

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Країна-агресор 17 червня завдала масованого удару по Україні з повітря.

У ніч на 17 червня противник атакував 472 засобами повітряного нападу 440 БпЛА із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. З них близько 280 одиниць були «Шахедами». Із повітряного простору Тамбовської області були запущені дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Крім того, з Саратовської області російська стратегічна авіація запустила 16 крилатих ракет Х-101, а з акваторії Чорного моря ворожий флот атакував чотирма крилатими ракетами «Калібр».

Також із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей було запущено дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та одна протирадіолокаційна ракета Х-31П.

До збиття цілей з повітря залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі.

Попередньо відомо про знешкодження 428 засобів повітряного нападу противника. Збито було 262 цілі, а 166 — локаційно втрачені.

Крім того, в статистиці Повітряних сил:

239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47 М2 «Кинджал» (одна локаційно втрачена);

15 крилатих ракет Х-101;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (одна локаційно втрачена);

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційно втрачена).

Основний напрямком удару було місто Київ. Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, а падіння збитих цілей та уламків у 34 локаціях.

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Київ та околиці 175 дронів, понад 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними ракетами. Найбільші руйнування зафіксовані у Соломʼянському та Дарницькому районах. У столиці постраждали 99 осіб.