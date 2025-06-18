Кількість загиблих у Києві зросла до 26 осіб. Фото: ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок російського удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі Києва знову зросла.

У середу з ранку до полудня, 18 червня, рятувальники дістали з-під завалів ще чотири тіла. Таким чином внаслідок удару російської ракети по будинку в Солом’янському районі загинула вже 21 особа. Про це керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Загалом у столиці після російської атаки в ніч на 17 червня загинули 26 осіб, ще 134 постраждали.

Рятувальники другу добу без зупинок працюють на місці трагедії. Розбір завалів і пошук людей ще триває.

Нагадаємо, у ніч 17 червня російська армія завдала масованого удару по Києву — на столицю та її околиці летіли 175 дронів та понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні. Ворожий обстріл призів до руйнувань у низці районів, але найбільші руйнування зафіксували у Соломʼянському та Дарницькому.

Зокрема, у Соломʼянському районі російська стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101 влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок. Будівля була частково зруйнована з першого по дев’ятий поверх.

За інформацією ДСНС, станом на ранок 18 червня було відомо про 22 загиблих та 134 постраждалих.