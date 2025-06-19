СБУ викрила екс-керівництво ДП «Документ» на розкраданні мільйонів. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n207195-sbu-vykryla-eks-kerivnyctvo-dp-dokument-na-rozkradanni-milyoniv.html

Ракурс

Колишнє керівництво держпідприємства «Документ» розкрадало гроші під час повномасштабної війни.

Контррозвідка СБУ зібрала доказову базу на організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу. Зловмисники упродовж 2022−2023 років привласнили понад 21 млн грн. До оборудки були причетні восьмеро колишніх та діючих посадовців державного підприємства, серед яких троє — представники керівництва. Про це 19 червня повідомила Служба безпеки України.

Встановлено, що ділки налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих. Для цього вони організували нарахування «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу ДП «Документ», яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС.

Одну заробітну плату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу — на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Робітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам у вигляді «відкатів».

Всім вісьмом фігурантам вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, в Одесі посадовці міськради розікрали майже 50% бюджетних коштів, виділених на поховання українських воїнів. Злочинний механізм полягав у тому, що учасники оборудки укладали договори за завищеними цінами, а отриману «різницю» розподіляли між собою.