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Знищення цистерн з пальним окупантів, скріншот відео
Комплексне вогневе ураження — Сили оборони показали, як знищувалися залізничні цистерни з пальним ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207265-kompleksne-vogneve-urajennya-syly-oborony-pokazaly-yak-znyschuvalysya-zaliznychni-cysterny.htmlРакурс
Ракетні війська та підрозділи безпілотних систем Сил оборони Півдня України здійснили успішне комплексне вогневе ураження залізничних цистерн із пальним російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 22 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.
Наші захисники, завдяки своїй філігранній роботі, перетворили ворожі запаси пального на купу димлячого металу. Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялися до самих небес, символізуючи чергову суттєву втрату для окупантів, — вказано в описі відео.
Нагадаємо, раніше сьогодні Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про успішне враження вантажного потягу із пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області.