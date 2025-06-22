Ракетні війська та підрозділи безпілотних систем Сил оборони Півдня України здійснили успішне комплексне вогневе ураження залізничних цистерн із пальним російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 22 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сил оборони півдня України.

Наші захисники, завдяки своїй філігранній роботі, перетворили ворожі запаси пального на купу димлячого металу. Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялися до самих небес, символізуючи чергову суттєву втрату для окупантів, — вказано в описі відео.