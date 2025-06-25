Наслідки обстрілів. Фото: Ізмаїльська РВА

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Одеська область зазнала ще одного удару з боку російської окупаційної армії.

Уночі проти 25 червня ударні дрони ворога атакували інфраструктуру міста Вилкове в Ізмаїльському районі. Попри активну роботу сил ППО у Вилківській громаді є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це Одеська обласна військова адміністрації та Ізмаїльська районна військова адміністрація 25 червня повідомили в соцмережах.

Атака ворога призвела до руйнування приміщення приватного підприємства, знищення сільськогосподарське обладнання та техніки. Інформація про постраждалих не надходила.

В РДА наголосили, що інформація про наслідки обстрілу ще уточнюється і наголосили, що росіяни не залишають спроб залишити місто без води.

Одеська обласна прокуратура поінформувала, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як відомо, місто Вилкове розташовується на українській частині дельти Дунаю і відоме як «українська Венеція» через те, що значна його частина перебуває на воді.

Нагадаємо, вночі 25 червня по Харкову вдарили сім «Шахедів». Зафіксовані влучання у багатоповерхівку та цивільне підприємство. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували.