Трамп заявив, що його адміністрація зустрінеться з іранськими чиновниками, щоб обговорити ядерну програму

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зустрінеться з іранськими чиновниками наступного тижня, щоб обговорити його ядерну програму.

Це відбудеться лише через кілька днів після того, як американські військові завдали ракетних ударів по трьох іранських ядерних об'єктах.

Трамп додав, що поки незрозуміло, чи підпишуть США угоду з Іраном щодо його ядерної програми на згаданій зустрічі.

До ударів США Трамп прагнув угоди, за якою Іран мав би повністю відмовитися від своєї програми збагачення урану в обмін на послаблення санкцій. В Ірані заявляли, що не хочуть відмовлятися від збагачення урану, називаючи свою ядерну програму мирною.