«Нова пошта» вперше готує масові звільнення працівників. Компанія є одним з найбільших роботодавців в Україні

https://racurs.ua/ua/n207389-odyn-z-naybilshyh-robotodavciv-ukrayiny-zvilnyt-10-pracivnykiv.html

Ракурс

Найбільший український приватний поштовий оператор «Нова пошта» планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Про це компанія повідомила свого кредитора — Європейський банк реконструкції та розвитку у травні 2025 року.

Водночас за даними української редакції Forbes, у «Новій пошті» вивчають роботу близько 7000 офісних працівників, половину з них планують перевести на нові посади — «ближче до посилок» або звільнити. Зокрема, вже звільнилася топменеджерка компанії, що відповідала за репутацію.

ЄБРР нагадує, що «Нова пошта» є провідним приватним оператором поштового та кур'єрського зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.