Іран хотів замінувати Ормузьку протоку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207497-iran-planuvav-zaminuvaty-ormuzku-protoku-reuters.html

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Іран готувався замінувати Ормузьку протоку.

У червні іранська армія завантажила морські міни на судна в Перській затоці. Врешті-решт міни не були розміщені в протоці, однак наразі невідомо, чи зняли їх з кораблів. У США не виключають, що завантаження мін могло бути маневром, аби переконати Вашингтон у серйозності намірів закрити протоку, але без реального бажання це зробити. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що американська розвідка дізналася про плани іранців замінувати Ормузьку протокупісля початку ударів Ізраїлю по Ірану 13 червня.

Як відомо, Ормузька протока в Перській затоці — один із ключових маршрутів для світової торгівлі. Через неї транспортують близько 20% всієї нафти у світі — це приблизно 17−18 млн барелів щодня. Також через протоку перевозять багато скрапленого природного газу. Саме тому вона має велике значення для глобальної енергетики.

Раніше видання Bloomberg інформувало, що закриття Ормузької протоки вдарить по економіці Ірану, бо це завадить йому експортувати свою нафту.

Нагадаємо, наприкінці червня котирування нафти впали до рівня, який передував війні Ізраїлю та Ірану. Зазначалося, що еталонна марка Brent втрачає близько чотирьох доларів, демонструючи зниження на п’ять із половиною відсотків, до рівня менш як 68 дол. за барель.

Джерело: Reuters, Bloomberg