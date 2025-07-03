Удар по складах у Харцизьку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n207524-drony-vysadyly-v-povitrya-rosiyski-sklady-boieprypasiv-bilya-okupovanogo-harcyzka-sbu-video.html

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Дрони СБУ вчора, 3 липня, успішно уразили склади боєприпасів армії рф у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Починаючи з 22-ї години, на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, оскільки використовується росіянами як тилова база.

Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями, — наголошують в СБУ.

У СБУ додали, що кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога і системна робота з ослаблення тилових баз армії рф триватиме.

Вчора у соцмережах з’явилися відео потужних детонацій, зняті, як стверджується, в районі тимчасово окупованого Харцизька.