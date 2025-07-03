В окупованому Луганську підірвали колишнього «мера». Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n207531-v-okupovanomu-lugansku-pidirvaly-tak-zvanogo-kolyshnogo-mera-pilavova.html

Ракурс

Вибух прогримів в окупованому Луганську у четвер, 3 липня.

Вибух стався неподалік від краєзнавчого музею в Луганську, де відкривали виставку, присвячену військовій операції в Суджі. Внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, яку заклали за дверима будинку на вулиці Тараса Шевченка, загинув помер колишній «мер» Маноліс Пілавов. Про це повідомили російські Telegram-канали Baza і Mash.

Зазначається, що вибух прогримів, коли двері відчинили. Внаслідок загинув колишній окупаційний мер, а троє осіб дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Слідчий комітет російської федерації порушив кримінальну справу.

Як відомо, Маноліс Пілавов до 2014 року був заступником мера Луганська. З 2014 по 2023 рік очолював окупаційну адміністрацію міста. В Україні він оголошений в розшук, проти нього запроваджено санкції.

Нагадаємо, 29 травня в росії внаслідок вибуху гранати загинув учасник війни проти України та перший заступник мера Ставрополья Заур Гурцієв. Граната вибухнула у дворі багатоповерхового будинку. Внаслідок інциденту загинула ще одна особа.