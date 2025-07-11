ЗСУ уразили російський авіазавод та виробника ракет. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n207730-zsu-urazyly-aviazavod-ta-vyrobnyka-raket-dlya-ppo-v-rosiyi-genshtab.html

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Сили оборони України уразили авіазавод та підприємство з виготовлення ракет для ППО.

Так, у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна. Це підприємство виконує повний спектр робіт — від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ. На території заводу гриміли вибухи та виникла пожежа. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Також заявляється про ураження Конструкторського бюро приладобудування ім. академіка Шипунова. Воно виготовляє ракети до російських зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів. Над промисловою зоною прогриміли вибухи та піднімався дим. Згодом туди поїхали карети швидкої допомоги та пожежна техніка. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, 7 липня Сили оборони України уразили Краснозаводський хімічний завод, що у Московській області росії. На цьому підприємстві виробляють піротехніку та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для ударних БпЛА типу «Шахед».