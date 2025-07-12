ДБР приїхало на обшук до родини Віталія Шабуніна на Hyundai Staria, щойно придбаному за 2,2 млн грн

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«Наші гроші» пишуть, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) приїхали на обшуки до родини Віталія Шабуніна на спецавтомобілі Hyundai Staria.

Буквально кілька днів тому ДБР за результатами тендеру уклало угоду на постачання чотирьох Hyundai Staria на суму 8,65 млн грн.

Кожен такий автомобіль коштує 2,16 млн грн. З купою плюшок, щоб слідчим було комфортно їздити на обшуки до тих, хто має сміливість викривати владу. Так, замість того, щоб доганяти корупціонерів, ручне ДБР переслідує тих, хто корупцію викриває, — пишуть «Наші гроші».

11 липня Шабуніну оголосилу підозру в ухиленні від служби та незаконному використанні армійського позашляховика. За даними слідства, він отримував зарплатню, не з’являючись у частину. У ЦПК заявили, що зв’язку з ним немає.

Слідство стверджує, що Шабунін, мобілізувавшись 2022 року, упродовж тривалого часу не з’являвся на службі та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони.

Також правоохоронці зазначають, що активіст як військовий щомісяця отримував понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Окрім того, за даними слідства, Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений до України як гуманітарна допомога для потреб армії, — без належного оформлення й за відсутності правових підстав. Зокрема, пересувався ним в особистих цілях Києвом.