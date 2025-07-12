Справа онлайн-казино Pin-Up: прокуратура повідомила про найбільшу спецконфіскацію в історії України

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Про найбільшу спецконфіскацію в історії України повідомив Офіс генпрокурора.

У державну власність передано активів на понад 2,6 млрд гривень, а директора онлайн-казино Pin-Up засуджено.

Протягом 2021−2024 років на території України під брендом Pin-Up діяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів. Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців.

Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті).

У рамах розслідування один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством. Він надав покази на організаторів, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, що дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.

Відтак, за клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора арештовано активів на понад 2,6 млрд гривень, які наразі передано в управління АРМА. За рахунок вказаних коштів планується придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

Шевченківський районний суд Києва затвердив угоду та визнав засудженого винним за ч. 4 ст. 111−1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

В Офісі генпрокурора розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино.