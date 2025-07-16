Колишній актор готував нові удари росіян по Харкову. Фото: СБУ

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Ракурс

Російська агентура готувала нові удари армії рф по Харкову.

На росіян працював колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення окупантів коригував повітряні атаки ворога по обласному центру. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України. Про це 16 липня повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що 61-річний зрадник фіксував на смартфон пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями. Він також робив позначки на гугл-картах, де могли перебувати українські військові. Всі ці дані він передавав ворожим спецслужбам.

Ворожого інформатора затримали на початковому етапі його активності. Одночасно СБУ убезпечила локації Сил оборони. Докази співпраці з ворогом знайшли під час обшуків.

Правоохоронці вже повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, російська агентура намагалася влаштувати низку терактів у Полтаві та Дніпрі. Їм замовили ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв.