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У САП проводять перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю, фото: «Львівський портал»

СБУ отримала доступ до інформації про всі спецоперації НАБУ — САП

21 лип 2025, 12:29
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СБУ проводить у САП перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Про це повідомляє прес-служба САП.

Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю, — вказано в повідомленні.

У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП, — додали у САП. — Перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

У САП наголошують, що вказані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.

Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити «злиття» інформації та зрив розслідування топ-корупційних справ, розпочатих НАБУ і САП, — додали у САП.

Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що СБУ та Офіс генпрокурора проводять «спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро».

Джерело: Ракурс


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